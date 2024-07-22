Петров Калашников Агей
Место рожденияМордовский Камешкир
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Мордовский Камешкир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Анна Агеевна
Мать ребёнка: не указана
Село Мордовский Камешкир, Кузнецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область