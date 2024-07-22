Петров Калашников Агей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Калашников Агей

Петров Калашников Агей

Место рождения

Мордовский Камешкир

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Камешкир
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Анна Агеевна

Мать ребёнка: не указана

Село Мордовский Камешкир, Кузнецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.