Кравцова (Петрова Калашникова) Анна Агеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Петрова Калашникова) Анна Агеевна

Место рождения

Село Мордовский Камешкир, Кузнецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Калашников Агей

Мать: не указана

Село Мордовский Камешкир, Кузнецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Онисим Никифорович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кравцов Ефим Онисимович

Отец ребёнка: Кравцов Онисим Никифорович

Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область
Смерть
1889
Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область

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