Кравцова (Петрова Калашникова) Анна Агеевна
Место рожденияСело Мордовский Камешкир, Кузнецкий уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1889
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Калашников Агей
Мать: не указана
Село Мордовский Камешкир, Кузнецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Кравцов Онисим Никифорович
Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область
Смерть
1889
Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область