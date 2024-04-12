Крымов (Стогова) Наталья Алексеева
Место рождения
Дата рождения26.08.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1862
Отец: Стогов Алексей Иванович
Мать: Стогова Марья Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Крымов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крымов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крымов Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно