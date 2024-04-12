Крымов (Стогова) Наталья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крымов (Стогова) Наталья Алексеева

Место рождения

Бабилово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.08.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1862

Отец: Стогов Алексей Иванович

Мать: Стогова Марья Павлова

Бабилово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Крымов Василий Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Василий Васильев

Отец ребёнка: Крымов Василий Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Крымов Василий Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крымов Василий Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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