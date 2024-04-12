Крымов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Крымов Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крымов Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крымов Наталья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крымов Наталья Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно