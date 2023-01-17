Рахматуллин Галимзян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хисматуллин Рахматулла
Мать: Мазхиамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назира
Развод
Неизвестно
Жена: Первая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахматуллин Айрат
Мать ребёнка: Первая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Первая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая
Смерть
Неизвестно
Радужный, город Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Старонадырово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан