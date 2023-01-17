Рахматуллин Галимзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Галимзян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хисматуллин Рахматулла

Мать: Мазхиамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назира

Развод
Неизвестно

Жена: Первая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахматуллин Айрат

Мать ребёнка: Первая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Первая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая

Смерть
Неизвестно
Радужный, город Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Старонадырово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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