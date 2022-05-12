(жена) Первая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(жена) Первая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Рахматуллин Галимзян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахматуллин Айрат

Отец ребёнка: Рахматуллин Галимзян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахматуллин Галимзян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахматуллин Галимзян

Смерть
Неизвестно

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