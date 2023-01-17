Селеззнева Марья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селеззнева Марья Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Селезнёв Федор Сафронович

Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Селезнёв Артамон Сафронович

Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Селезнёв Семен (большой) Сафронович

Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Селезнёв Козьма Сафронович

Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Селезнёв Семен (меньшой) Сафронович

Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Матрена Софроновна

Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1778

Сын: Селезнёв Василий Софронович

Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Селезнёв Данила Софронович

Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Авдотья Софроновна

Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Дарья Софроновна

Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнёв Сафрон Филиппович

Смерть
Неизвестно
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