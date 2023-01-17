Селеззнева Марья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Селезнёв Федор Сафронович
Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Селезнёв Артамон Сафронович
Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Селезнёв Семен (большой) Сафронович
Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Селезнёв Козьма Сафронович
Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Селезнёв Семен (меньшой) Сафронович
Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Матрена Софроновна
Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1778
Сын: Селезнёв Василий Софронович
Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Селезнёв Данила Софронович
Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Авдотья Софроновна
Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Дарья Софроновна
Отец ребёнка: Селезнёв Сафрон Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно