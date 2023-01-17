Селезнёв Сафрон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Селезнёв Федор Сафронович
Мать ребёнка: Селеззнева Марья Евдокимовна
Сын: Селезнёв Артамон Сафронович
Мать ребёнка: Селеззнева Марья Евдокимовна
Сын: Селезнёв Семен (большой) Сафронович
Мать ребёнка: Селеззнева Марья Евдокимовна
Сын: Селезнёв Козьма Сафронович
Мать ребёнка: Селеззнева Марья Евдокимовна
Сын: Селезнёв Семен (меньшой) Сафронович
Мать ребёнка: Селеззнева Марья Евдокимовна
Дочь: Матрена Софроновна
Мать ребёнка: Селеззнева Марья Евдокимовна
Сын: Селезнёв Василий Софронович
Мать ребёнка: Селеззнева Марья Евдокимовна
Сын: Селезнёв Данила Софронович
Мать ребёнка: Селеззнева Марья Евдокимовна
Дочь: Авдотья Софроновна
Мать ребёнка: Селеззнева Марья Евдокимовна
Дочь: Дарья Софроновна
Мать ребёнка: Селеззнева Марья Евдокимовна