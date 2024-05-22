Шилов Григорий Александрович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Шилов Александр Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1870
Жена: Шилова Анна Михеевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шилов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Шилова Анна Михеевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Шилова Глафира Григорьевна
Мать ребёнка: Шилова Анна Михеевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Шилова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Шилова Анна Михеевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шилов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Шилова Анна Михеевна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Шилова Анна Михеевна
Смерть
Неизвестно