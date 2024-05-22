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Шилов Григорий Александрович

Место рождения

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Шилов Александр Григорьевич

Мать: не указана

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1870

Жена: Шилова Анна Михеевна

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шилов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Шилова Анна Михеевна

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Шилова Глафира Григорьевна

Мать ребёнка: Шилова Анна Михеевна

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Шилова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Шилова Анна Михеевна

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Шилов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Шилова Анна Михеевна

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Шилов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Шилова Анна Михеевна

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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