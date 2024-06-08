Шилов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бабаурина (Шилова) Клавдия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шилов Григорий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Белова (Шилова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Дрогулина (Шилова) Юлия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1885