Шилов Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилов Александр Григорьевич

Шилов Александр Григорьевич

Место рождения

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бабаурина (Шилова) Клавдия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шилов Григорий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Белова (Шилова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Дрогулина (Шилова) Юлия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885
Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.