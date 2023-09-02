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Кобызев Макар Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Кобозев Яков Денисович

Мать: Кобызева Наталия Георгиевна

Бракосочетание
19.04.1859

Жена: Кобызева Улита Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1860

Сын: Кобозев Николай Макарович

Мать ребёнка: Кобызева Улита Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1862

Дочь: Кобозева Мария Макаровна

Мать ребёнка: Кобызева Улита Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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