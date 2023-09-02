Кобызев Макар Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Бракосочетание
19.04.1859
Жена: Кобызева Улита Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1860
Сын: Кобозев Николай Макарович
Мать ребёнка: Кобызева Улита Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1862
Дочь: Кобозева Мария Макаровна
Мать ребёнка: Кобызева Улита Ивановна
Смерть
Неизвестно