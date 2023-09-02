Кобызева (Карпова) Улита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобызева (Карпова) Улита Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: Карпова Фекла Тимофеевна

Бракосочетание
19.04.1859

Муж: Кобызев Макар Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1860

Сын: Кобозев Николай Макарович

Отец ребёнка: Кобызев Макар Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1862

Дочь: Кобозева Мария Макаровна

Отец ребёнка: Кобызев Макар Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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