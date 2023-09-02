Кобызева (Карпова) Улита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: Карпова Фекла Тимофеевна
Бракосочетание
19.04.1859
Рождение ребёнка
13.04.1860
Сын: Кобозев Николай Макарович
Отец ребёнка: Кобызев Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
08.09.1862
Дочь: Кобозева Мария Макаровна
Отец ребёнка: Кобызев Макар Яковлевич
Смерть
Неизвестно