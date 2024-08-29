Родимцева (Ярных) Прасковья Тимофеевна
Место рожденияШарлык
Дата рождения17.10.1903 ст.
Дата смертиМежду 1979 и 1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1903 ст.
Отец: Ярных Тимофей Васильев
Мать: Ярных Мария Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родимцев Виктор Максимович
Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родимцева Лида Максимовна
Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярева (Родимцева) Рая Максимовна
Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родимцев Николай Максимович
Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева (Родимцева) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич
Рождение ребёнка
10.12.1925
Сын: Родимцев Александр Максимович
Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Шестакова (Родимцева) Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич
Рождение ребёнка
24.09.1936
Дочь: Бойцова (Родимцева) Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич
Смерть
Между 1979 и 1981