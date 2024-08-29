Родимцева (Ярных) Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родимцева (Ярных) Прасковья Тимофеевна

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Место рождения

Шарлык

Дата рождения

17.10.1903 ст.

Дата смерти

Между 1979 и 1981

Пол

Женский

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1903 ст.

Отец: Ярных Тимофей Васильев

Мать: Ярных Мария Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родимцев Виктор Максимович

Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родимцева Лида Максимовна

Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева (Родимцева) Рая Максимовна

Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родимцев Николай Максимович

Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева (Родимцева) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.12.1925

Сын: Родимцев Александр Максимович

Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Шестакова (Родимцева) Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.09.1936

Дочь: Бойцова (Родимцева) Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Родимцев Максим Андреевич

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Между 1979 и 1981
Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

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