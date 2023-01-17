Шардин Николай Семёнович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1812 и 1813
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1813
Отец: Шардин Семён Степанович
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Шардина Авдотья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Шардина Федосья Николаевна
Мать ребёнка: Шардина Авдотья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шардина Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Шардина Авдотья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дронова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Шардина Авдотья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шардина Авдотья Николаевна
Мать ребёнка: Шардина Авдотья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Шардин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Шардина Авдотья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шардин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Шардина Авдотья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1881