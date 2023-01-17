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Шардин Николай Семёнович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Между 1812 и 1813

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1813

Отец: Шардин Семён Степанович

Мать: Шардина Авдотья Яковлевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шардин Филипп Николаевич

Мать ребёнка: Шардина Авдотья Кондратьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Шардина Федосья Николаевна

Мать ребёнка: Шардина Авдотья Кондратьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шардина Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Шардина Авдотья Кондратьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дронова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Шардина Авдотья Кондратьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шардина Авдотья Николаевна

Мать ребёнка: Шардина Авдотья Кондратьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шардин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Шардина Авдотья Кондратьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шардин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Шардина Авдотья Кондратьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шардина Авдотья Кондратьевна

Смерть
1881
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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