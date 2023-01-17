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Шардина Авдотья Кондратьевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1816

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шардин Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Шардин Николай Семёнович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Шардина Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Шардин Николай Семёнович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шардина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Шардин Николай Семёнович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дронова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Шардин Николай Семёнович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шардина Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Шардин Николай Семёнович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шардин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Шардин Николай Семёнович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шардин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Шардин Николай Семёнович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шардин Николай Семёнович

Смерть
1875
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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