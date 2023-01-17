Шардина Авдотья Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Шардин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Шардина Федосья Николаевна
Отец ребёнка: Шардин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шардина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Шардин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дронова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Шардин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шардина Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Шардин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Шардин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Шардин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шардин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Шардин Николай Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1875