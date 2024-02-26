Кочетов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1958
Рождение ребёнка
21.11.1984
Сын: Кочетов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Кочетова Наталья Александровна
Верх-Жилино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.02.1990
Сын: Кочетов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Кочетова Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно