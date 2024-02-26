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Кочетов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1958

Отец: не указан

Мать: Голегузова Валентина Семёновна

Рождение ребёнка
21.11.1984

Сын: Кочетов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Кочетова Наталья Александровна

Верх-Жилино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.02.1990

Сын: Кочетов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Кочетова Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочетова Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочетова Наталья Александровна

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