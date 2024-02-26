Кочетова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1964
Рождение ребёнка
21.11.1984
Сын: Кочетов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Кочетов Алексей Алексеевич
Верх-Жилино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.02.1990
Сын: Кочетов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Кочетов Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно