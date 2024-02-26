Кочетова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1964

Отец: Зубков Александр Дементьевич

Мать: Бондарева Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
21.11.1984

Сын: Кочетов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Кочетов Алексей Алексеевич

Верх-Жилино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.02.1990

Сын: Кочетов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Кочетов Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетов Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетов Алексей Алексеевич

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