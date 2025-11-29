Грабар Николай Степанович 14.06.1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Грабар Николай Степанович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.06.1852, Погар, Погарский муниципальный район, Брянская область

умер 05.07.1924, Страсбург

Супруги
Грабар (Притвиц) Елизавета Ивановна01.11.1866 г.р.
Дети
Грабар Андрей Николаевич26.07.1896 г.р.
Грабарь Пётр Николаевич10.09.1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Погар, Погарский муниципальный район, Брянская область

Бракосочетание
10.09.1895

Жена: Грабар (Притвиц) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Грабар Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Грабар (Притвиц) Елизавета Ивановна

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
10.09.1898

Сын: Грабарь Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Грабар (Притвиц) Елизавета Ивановна

Киев, Украинская ССР, СССР

Смерть
05.07.1924

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