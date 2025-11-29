Грабар Николай Степанович
мужской, родился 14.06.1852, Погар, Погарский муниципальный район, Брянская область
умер 05.07.1924, Страсбург
Супруги
Грабар (Притвиц) Елизавета Ивановна01.11.1866 г.р.
Дети
Грабар Андрей Николаевич26.07.1896 г.р.
Грабарь Пётр Николаевич10.09.1898 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Погар, Погарский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
10.09.1895
Рождение ребёнка
26.07.1896
Мать ребёнка: Грабар (Притвиц) Елизавета Ивановна
Киев, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
10.09.1898
Мать ребёнка: Грабар (Притвиц) Елизавета Ивановна
Киев, Украинская ССР, СССР
Смерть
05.07.1924