Грабар Андрей Николаевич
мужской, родился 26.07.1896, Киев, Украинская ССР, СССР
умер 05.10.1990, Париж
ОтецГрабар Николай Степанович14.06.1852 г.р.
МатьГрабар (Притвиц) Елизавета Ивановна01.11.1866 г.р.
Супруги
Грабар (Иванова) Юлия Николаевна1902 г.р.
Дети
Грабар Олег Андреевич03.11.1929 г.р.
Грабар Николай Андреевич1933 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1896
Киев, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
После 1920
Рождение ребёнка
03.11.1929
Мать ребёнка: Грабар (Иванова) Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Грабар (Иванова) Юлия Николаевна
Смерть
05.10.1990