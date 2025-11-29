Грабар Андрей Николаевич 26.07.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грабар Андрей Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 26.07.1896, Киев, Украинская ССР, СССР

умер 05.10.1990, Париж

Отец
Грабар Николай Степанович14.06.1852 г.р.
Мать
Грабар (Притвиц) Елизавета Ивановна01.11.1866 г.р.
Супруги
Грабар (Иванова) Юлия Николаевна1902 г.р.
Дети
Грабар Олег Андреевич03.11.1929 г.р.
Грабар Николай Андреевич1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1896

Отец: Грабар Николай Степанович

Мать: Грабар (Притвиц) Елизавета Ивановна

Киев, Украинская ССР, СССР

Бракосочетание
После 1920

Жена: Грабар (Иванова) Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
03.11.1929

Сын: Грабар Олег Андреевич

Мать ребёнка: Грабар (Иванова) Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Грабар Николай Андреевич

Мать ребёнка: Грабар (Иванова) Юлия Николаевна

Смерть
05.10.1990

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