(Рачкова) Екатерина Симеонова Около 1820 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Рачкова) Екатерина Симеонова

Автор
АД
Дымова А.

женский, родилась Около 1820 ст., Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

умерла 14.04.1889 ст., Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Отец
Рачков Семен НикитинОколо 1782 ст. г.р.
Мать
Рачкова Евдокия (Авдотья) СамойловаОколо 1784 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: Рачков Семен Никитин

Мать: Рачкова Евдокия (Авдотья) Самойлова

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Работа или профессия
Неизвестно

Крестьянка

Смерть
14.04.1889 ст.
Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Причина смерти: от старости

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