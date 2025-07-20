(Рачкова) Екатерина Симеонова
женский, родилась Около 1820 ст., Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд
умерла 14.04.1889 ст., Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд
ОтецРачков Семен НикитинОколо 1782 ст. г.р.
МатьРачкова Евдокия (Авдотья) СамойловаОколо 1784 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.
Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.04.1889 ст.
Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд