Рачкова Евдокия (Авдотья) Самойлова Около 1784 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Рачкова Евдокия (Авдотья) Самойлова

Автор
АД
Дымова А.

женский, родилась Около 1784 ст.

умерла После 1858 ст.

Дети
(Рачкова) Татьяна СимеоноваОколо 1808 ст. г.р.
Рачков Андрей СимеоновОколо 1810 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: (Рачкова) Татьяна Симеонова

Отец ребёнка: Рачков Семен Никитин

Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Рачков Андрей Симеонов

Отец ребёнка: Рачков Семен Никитин

Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: (Рачкова) Екатерина Симеонова

Отец ребёнка: Рачков Семен Никитин

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Рачков Иван Симеонов

Отец ребёнка: Рачков Семен Никитин

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Рачков Максим Симеонов

Отец ребёнка: Рачков Семен Никитин

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Смерть
После 1858 ст.

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