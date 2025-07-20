Рачкова Евдокия (Авдотья) Самойлова
женский, родилась Около 1784 ст.
умерла После 1858 ст.
Дети
(Рачкова) Татьяна СимеоноваОколо 1808 ст. г.р.
Рачков Андрей СимеоновОколо 1810 ст. г.р.Показать еще 3
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Рождение
Около 1784 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: (Рачкова) Татьяна Симеонова
Отец ребёнка: Рачков Семен Никитин
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Отец ребёнка: Рачков Семен Никитин
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: (Рачкова) Екатерина Симеонова
Отец ребёнка: Рачков Семен Никитин
Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Рачков Иван Симеонов
Отец ребёнка: Рачков Семен Никитин
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Отец ребёнка: Рачков Семен Никитин
Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд
Смерть
После 1858 ст.