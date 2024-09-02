Бутман Симеон Матвеевич
мужской, родился ?.02.1925, Москва, город федерального значения Москва
умер 2007, город Ришон Ле Цион, Реховот, Центральный округ, Государство Израиль
Супруги
Мельникова Нина Евгеньевна04.02.1926 г.р.
Дети
Бутман Мила Симеоновна24.12.1955 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1955
Дочь: Бутман Мила Симеоновна
Мать ребёнка: Мельникова Нина Евгеньевна
Смерть
2007
город Ришон Ле Цион, Реховот, Центральный округ, Государство Израиль