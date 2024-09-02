Бутман Симеон Матвеевич ?.02.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Бутман Симеон Матвеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился ?.02.1925, Москва, город федерального значения Москва

умер 2007, город Ришон Ле Цион, Реховот, Центральный округ, Государство Израиль

Супруги
Мельникова Нина Евгеньевна04.02.1926 г.р.
Дети
Бутман Мила Симеоновна24.12.1955 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Нина Евгеньевна

Рождение ребёнка
24.12.1955

Дочь: Бутман Мила Симеоновна

Мать ребёнка: Мельникова Нина Евгеньевна

Смерть
2007
город Ришон Ле Цион, Реховот, Центральный округ, Государство Израиль

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