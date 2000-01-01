Чашин ((Чашина)) Ульяна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чашин ((Чашина)) Ульяна Ефимова

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Место рождения

Terelesovo, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia

Дата рождения

1798

Дата смерти

Между 1860 и 1869

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ефим

Мать: не указана

Terelesovo, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia
Бракосочетание
1822

Муж: Чашин Михаил Петров

Рождение ребёнка
01.03.1823

Сын: Чашин Арсений Михайлов

Отец ребёнка: Чашин Михаил Петров

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1860 и 1869
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