Чашин ((Чашина)) Ульяна Ефимова
Место рожденияTerelesovo, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia
Дата рождения1798
Дата смертиМежду 1860 и 1869
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Ефим
Мать: не указана
Terelesovo, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia
Бракосочетание
1822
Муж: Чашин Михаил Петров
Рождение ребёнка
01.03.1823
Отец ребёнка: Чашин Михаил Петров
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1860 и 1869