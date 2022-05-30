Чашин ((Чашина)) Ульяна Ефимова 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Чашин ((Чашина)) Ульяна Ефимова

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 1798, Terelesovo, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia

умерла Между 1860 и 1869

Отец
ЕфимНеизвестно г.р.
Супруги
Чашин ((Чашин)) Михаил Петров1789 г.р.
Дети
Чашин Арсений Михайлов01.03.1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ефим

Мать: не указана

Terelesovo, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
1822

Муж: Чашин ((Чашин)) Михаил Петров

Рождение ребёнка
01.03.1823

Сын: Чашин Арсений Михайлов

Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Михаил Петров

Смерть
Между 1860 и 1869

Мы используем куки для улучшения работы сайта.