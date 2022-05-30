Чашин ((Чашина)) Ульяна Ефимова
женский, родилась 1798, Terelesovo, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia
умерла Между 1860 и 1869
ОтецЕфимНеизвестно г.р.
Супруги
Чашин ((Чашин)) Михаил Петров1789 г.р.
Дети
Чашин Арсений Михайлов01.03.1823 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Ефим
Мать: не указана
Terelesovo, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
01.03.1823
Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Михаил Петров
Смерть
Между 1860 и 1869