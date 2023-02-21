Чашин ((Чашин)) Михаил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Чашин Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: (чашина) Анна Прокофьева
Рождение ребёнка
1813
Дочь: [чашина] Христинья Михайлова
Мать ребёнка: (чашина) Анна Прокофьева
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: (чашина) Анна Прокофьева
Бракосочетание
1822
Жена: Чашин Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
01.03.1823
Мать ребёнка: Чашин Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: (чашина) Анна Прокофьева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1847