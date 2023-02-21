Чашин ((Чашин)) Михаил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чашин ((Чашин)) Михаил Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Чашин Пётр Прокофьев

Мать: (чашина) Пелагея Астафьева

Рождение ребёнка
1809

Сын: Чашин Никита Михайлов

Мать ребёнка: (чашина) Анна Прокофьева

Рождение ребёнка
1813

Дочь: [чашина] Христинья Михайлова

Мать ребёнка: (чашина) Анна Прокофьева

Рождение ребёнка
1813

Сын: [чашин] Иван Михайлов

Мать ребёнка: (чашина) Анна Прокофьева

Бракосочетание
1822

Жена: Чашин Ульяна Ефимова

Рождение ребёнка
01.03.1823

Сын: Чашин Арсений Михайлов

Мать ребёнка: Чашин Ульяна Ефимова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: (чашина) Анна Прокофьева

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1847
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