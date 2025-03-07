Иванов Иван Павлович
мужской, родился 26.10.1943, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 18.06.2011, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Ивановская (Толстая) Наталья Никитична02.05.1943 г.р.
- СобытияСобытия
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург