Иванов Иван Павлович 26.10.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Иван Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 26.10.1943, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 18.06.2011, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Ивановская (Толстая) Наталья Никитична02.05.1943 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивановская (Толстая) Наталья Никитична

Смерть
18.06.2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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