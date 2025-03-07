Ивановская (Толстая) Наталья Никитична
женский, родилась 02.05.1943, Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла 15.06.2010, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьТолстая (Лозинская) Наталья Михайловна28.10.1915 г.р.
ОтецТолстой Никита Алексеевич27.02.1917 г.р.
Супруги
Иванов Иван Павлович26.10.1943 г.р.
Ивановский Игнатий Михайлович01.04.1932 г.р.
Дети
Ивановский Николай ИгнатьевичНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
02.05.1943
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивановский Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Ивановский Игнатий Михайлович
Смерть
15.06.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург