Ивановская (Толстая) Наталья Никитична 02.05.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ивановская (Толстая) Наталья Никитична

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 02.05.1943, Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умерла 15.06.2010, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Толстая (Лозинская) Наталья Михайловна28.10.1915 г.р.
Отец
Толстой Никита Алексеевич27.02.1917 г.р.
Супруги
Иванов Иван Павлович26.10.1943 г.р.
Ивановский Игнатий Михайлович01.04.1932 г.р.
Дети
Ивановский Николай ИгнатьевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1943

Отец: Толстой Никита Алексеевич

Мать: Толстая (Лозинская) Наталья Михайловна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивановский Игнатий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивановский Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Ивановский Игнатий Михайлович

Смерть
15.06.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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