Добровольская (Пурыскина) Тамара
Место рожденияОмск, Россия
Дата рождения15.08.1941
Дата смерти05.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1941
Отец: Пурыскин Пётр Григорьевич
Мать: (Гончарова) Зинаида
Бракосочетание
17.?.1963
Рождение ребёнка
11.08.1965
Дочь: Анцибарова (Добровольская) Алена
Отец ребёнка: Добровольский Валерий Иванович
Смерть
05.12.2020
Причина смерти: Инсульт