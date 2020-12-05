Добровольская (Пурыскина) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская (Пурыскина) Тамара

Место рождения

Омск, Россия

Дата рождения

15.08.1941

Дата смерти

05.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1941

Отец: Пурыскин Пётр Григорьевич

Мать: (Гончарова) Зинаида

Бракосочетание
17.?.1963

Муж: Добровольский Валерий Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1965

Дочь: Анцибарова (Добровольская) Алена

Отец ребёнка: Добровольский Валерий Иванович

Смерть
05.12.2020
Причина смерти: Инсульт

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