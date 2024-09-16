Анцибарова (Добровольская) Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анцибарова (Добровольская) Алена

Место рождения

Омск, Россия

Дата рождения

11.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1965

Отец: Добровольский Валерий Иванович

Мать: Добровольская (Пурыскина) Тамара

Бракосочетание
12.?.1985

Муж: Вебер Дмитрий

Рождение ребёнка
06.01.1986

Сын: Вебер Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Вебер Дмитрий

Развод
1997

Муж: Вебер Дмитрий

Бракосочетание
31.?.1998

Муж: Анцибаров Сергей

Рождение ребёнка
28.12.1999

Сын: Анцибаров Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Анцибаров Сергей

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