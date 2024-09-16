Анцибарова (Добровольская) Алена
Место рожденияОмск, Россия
Дата рождения11.08.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1965
Бракосочетание
12.?.1985
Муж: Вебер Дмитрий
Рождение ребёнка
06.01.1986
Отец ребёнка: Вебер Дмитрий
Развод
1997
Муж: Вебер Дмитрий
Бракосочетание
31.?.1998
Муж: Анцибаров Сергей
Рождение ребёнка
28.12.1999
Сын: Анцибаров Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Анцибаров Сергей