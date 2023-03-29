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Косянова Агриппина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1887 ст.

Отец: Косянов Григорий Иванович

Мать: Степанида Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липов Гавриил Григорьевич

Рождение ребёнка
20.04.1909 ст.

Дочь: Липова Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Липов Гавриил Григорьевич

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Воспреемники: Николай Григорьевич Косянов и казачья девица Пелагея Григорьевна Липова
Рождение ребёнка
30.12.1914 ст.

Дочь: Дубская Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Липов Гавриил Григорьевич

Рождение ребёнка
13.04.1918

Сын: Липов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Липов Гавриил Григорьевич

Рождение ребёнка
22.10.1920

Сын: Липов Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Липов Гавриил Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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