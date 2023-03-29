Косянова Агриппина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1887 ст.
Отец: Косянов Григорий Иванович
Мать: Степанида Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1909 ст.
Дочь: Липова Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Липов Гавриил Григорьевич
Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Воспреемники: Николай Григорьевич Косянов и казачья девица Пелагея Григорьевна Липова
Рождение ребёнка
30.12.1914 ст.
Дочь: Дубская Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Липов Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
13.04.1918
Отец ребёнка: Липов Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
22.10.1920
Отец ребёнка: Липов Гавриил Григорьевич
Смерть
Неизвестно