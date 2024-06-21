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Лысенко-Петренко Мария Захаровна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Лысенко-Петренко Захар Семенович

Мать: Лысенко-Петренко Ефросинья Григорьевна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
15.02.1817

Муж: Чхало (Чхаленко) Илья Гордеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4Z-R?i=201&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
?.09.1831

Муж: Мотузка Гавриил Тихонович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SRS-R?i=151&cc=4133834&cat=1017789 Оба вдовцы
Смерть
Неизвестно

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