Лысенко-Петренко Мария Захаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Бракосочетание
15.02.1817
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4Z-R?i=201&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
?.09.1831
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SRS-R?i=151&cc=4133834&cat=1017789 Оба вдовцы
Смерть
Неизвестно