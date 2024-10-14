Гущин Савелий Сергеевич 09.08.1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Гущин Савелий Сергеевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 09.08.1815

умер 28.06.1880

Отец
Гущин Сергей Михайлович1785 г.р.
Мать
Гущина Афимья Васильевна1784 г.р.
Супруги
Гущина Домна Васильевна1821 г.р.
Дети
Гущин Иван Савельевич25.01.1839 г.р.
Гущин Степан Савельевич25.03.1843 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1815

Отец: Гущин Сергей Михайлович

Мать: Гущина Афимья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Домна Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1839

Сын: Гущин Иван Савельевич

Мать ребёнка: Гущина Домна Васильевна

Рождение ребёнка
25.03.1843

Сын: Гущин Степан Савельевич

Мать ребёнка: Гущина Домна Васильевна

Рождение ребёнка
26.08.1845

Сын: Гущин Александр Савельевич

Мать ребёнка: Гущина Домна Васильевна

Рождение ребёнка
13.02.1848

Сын: Гущин Анисим Савельевич

Мать ребёнка: Гущина Домна Васильевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гущин Федот Савельевич

Мать ребёнка: Гущина Домна Васильевна

Смерть
28.06.1880

Причина смерти: натурою

Мы используем куки для улучшения работы сайта.