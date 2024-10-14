Гущин Савелий Сергеевич
мужской, родился 09.08.1815
умер 28.06.1880
ОтецГущин Сергей Михайлович1785 г.р.
МатьГущина Афимья Васильевна1784 г.р.
Супруги
Гущина Домна Васильевна1821 г.р.
Дети
Гущин Иван Савельевич25.01.1839 г.р.
Гущин Степан Савельевич25.03.1843 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1815
Отец: Гущин Сергей Михайлович
Мать: Гущина Афимья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гущина Домна Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1839
Мать ребёнка: Гущина Домна Васильевна
Рождение ребёнка
25.03.1843
Мать ребёнка: Гущина Домна Васильевна
Рождение ребёнка
26.08.1845
Сын: Гущин Александр Савельевич
Мать ребёнка: Гущина Домна Васильевна
Рождение ребёнка
13.02.1848
Мать ребёнка: Гущина Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Гущина Домна Васильевна
Смерть
28.06.1880