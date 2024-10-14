Гущина Домна Васильевна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Гущина Домна Васильевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1821

умерла Неизвестно

Супруги
Гущин Савелий Сергеевич09.08.1815 г.р.
Дети
Гущин Иван Савельевич25.01.1839 г.р.
Гущин Степан Савельевич25.03.1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Савелий Сергеевич

Рождение ребёнка
25.01.1839

Сын: Гущин Иван Савельевич

Отец ребёнка: Гущин Савелий Сергеевич

Рождение ребёнка
25.03.1843

Сын: Гущин Степан Савельевич

Отец ребёнка: Гущин Савелий Сергеевич

Рождение ребёнка
26.08.1845

Сын: Гущин Александр Савельевич

Отец ребёнка: Гущин Савелий Сергеевич

Рождение ребёнка
13.02.1848

Сын: Гущин Анисим Савельевич

Отец ребёнка: Гущин Савелий Сергеевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гущин Федот Савельевич

Отец ребёнка: Гущин Савелий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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