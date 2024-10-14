Гущина Домна Васильевна
женский, родилась 1821
умерла Неизвестно
Супруги
Гущин Савелий Сергеевич09.08.1815 г.р.
Дети
Гущин Иван Савельевич25.01.1839 г.р.
Гущин Степан Савельевич25.03.1843 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1839
Отец ребёнка: Гущин Савелий Сергеевич
Рождение ребёнка
25.03.1843
Отец ребёнка: Гущин Савелий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.08.1845
Сын: Гущин Александр Савельевич
Отец ребёнка: Гущин Савелий Сергеевич
Рождение ребёнка
13.02.1848
Отец ребёнка: Гущин Савелий Сергеевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Гущин Савелий Сергеевич
Смерть
Неизвестно