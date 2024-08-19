Bičulis Jānis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bičulis Jānis

Место рождения

Nirza, Ludza, Latvija

Дата рождения

24.10.1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

1921 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

kūmās Mārtiņš un Dāta Buls
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bičule (Ričiks) Anna Ance

Рождение ребёнка
01.04.1921

Дочь: (Bičule) Jadviga

Мать ребёнка: Bičule (Ričiks) Anna Ance

Рождение ребёнка
09.06.1924

Дочь: (Bičule) Antoņina

Мать ребёнка: Bičule (Ričiks) Anna Ance

Рождение ребёнка
14.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bičule (Ričiks) Anna Ance

Место жительства
1935
Peļņi #4
Место жительства
1941
Peļņi Nr.8

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