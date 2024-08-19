Bičulis Jānis
Место рожденияNirza, Ludza, Latvija
Дата рождения24.10.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
kūmās Mārtiņš un Dāta Buls
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1921
Дочь: (Bičule) Jadviga
Мать ребёнка: Bičule (Ričiks) Anna Ance
Рождение ребёнка
09.06.1924
Дочь: (Bičule) Antoņina
Мать ребёнка: Bičule (Ričiks) Anna Ance
Рождение ребёнка
14.07.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Bičule (Ričiks) Anna Ance
Место жительства
1935
Peļņi #4
Место жительства
1941
Peļņi Nr.8