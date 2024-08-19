Bičule (Ričiks) Anna Ance
Место рожденияPeļņi, Pildas pagasts, Latvija
Дата рождения18.07.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bičulis Jānis
Рождение ребёнка
01.04.1921
Дочь: (Bičule) Jadviga
Отец ребёнка: Bičulis Jānis
Рождение ребёнка
09.06.1924
Дочь: (Bičule) Antoņina
Отец ребёнка: Bičulis Jānis
Рождение ребёнка
14.07.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bičulis Jānis
Место жительства
1935
Peļņi #4
Место жительства
1941
Peļņi Nr.8