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Bičule (Ričiks) Anna Ance

Место рождения

Peļņi, Pildas pagasts, Latvija

Дата рождения

18.07.1897

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

1888 г.р.

Дети

1921 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1897

Отец: Ričiks Felikss Feliks

Мать: Ričiks (Valeiņa) Zofija Sofija

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bičulis Jānis

Рождение ребёнка
01.04.1921

Дочь: (Bičule) Jadviga

Отец ребёнка: Bičulis Jānis

Рождение ребёнка
09.06.1924

Дочь: (Bičule) Antoņina

Отец ребёнка: Bičulis Jānis

Рождение ребёнка
14.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bičulis Jānis

Место жительства
1935
Peļņi #4
Место жительства
1941
Peļņi Nr.8

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