Кондрашева (Рогачевская) Таисия Архиповна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Рогачевский Архип Даниилович
Мать: Рогачевская -- мар
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1904
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
02.04.1906
Сын: Кондрашев Никита Семенович
Отец ребёнка: Кондрашев Семен Акимович
16 33 50 22
Рождение ребёнка
08.06.1908
Дочь: Кондрашева Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Кондрашев Семен Акимович
33 33 54 78 Агеевич отец
Смерть
Неизвестно