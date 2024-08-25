Кондрашева (Рогачевская) Таисия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева (Рогачевская) Таисия Архиповна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Рогачевский Архип Даниилович

Мать: Рогачевская -- мар

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашев Семен Акимович

Бракосочетание
27.10.1904

Муж: Кондрашев Семен Акимович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
02.04.1906

Сын: Кондрашев Никита Семенович

Отец ребёнка: Кондрашев Семен Акимович

16 33 50 22
Рождение ребёнка
08.06.1908

Дочь: Кондрашева Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Кондрашев Семен Акимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
33 33 54 78 Агеевич отец
Смерть
Неизвестно

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