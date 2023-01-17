Хоротов Стефан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоротов Стефан Андреевич

Хоротов Стефан Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хоротов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1888

Сын: Харатов Семен Стефанович

Мать ребёнка: Хоротова Наталья Максимовна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Восприемники при крещении крестьянин Петр Иванов Пронин и крестьянская девица Евфимия Стефанова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close