Хоротов Стефан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хоротов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1888
Мать ребёнка: Хоротова Наталья Максимовна
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Восприемники при крещении крестьянин Петр Иванов Пронин и крестьянская девица Евфимия Стефанова
Смерть
Неизвестно