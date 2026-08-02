Вяземский АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
мужской, родился 03.08.1727
умер 09.01.1793
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1768
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Графиня Толстая (Княжна Вяземская) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Княгиня Вяземская (Княжна Трубецкая) ЕЛЕНА НИКИТИЧНА
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Графиня Зубова (Княжна Вяземская) ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Княгиня Вяземская (Княжна Трубецкая) ЕЛЕНА НИКИТИЧНА
Смерть
09.01.1793