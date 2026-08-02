Вяземский АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 03.08.1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вяземский АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 03.08.1727

умер 09.01.1793

Супруги
Княгиня Вяземская (Княжна Трубецкая) ЕЛЕНА НИКИТИЧНА1745 г.р.
Дети
Графиня Толстая (Княжна Вяземская) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА1769 г.р.
Графиня Зубова (Княжна Вяземская) ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА1772 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1768

Жена: Княгиня Вяземская (Княжна Трубецкая) ЕЛЕНА НИКИТИЧНА

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Графиня Толстая (Княжна Вяземская) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Княгиня Вяземская (Княжна Трубецкая) ЕЛЕНА НИКИТИЧНА

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Графиня Зубова (Княжна Вяземская) ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Княгиня Вяземская (Княжна Трубецкая) ЕЛЕНА НИКИТИЧНА

Смерть
09.01.1793

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