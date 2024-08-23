Федякина (Сорокина) Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякина (Сорокина) Агафья Яковлевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.04.1824

Дата смерти

30.01.1885

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1824

Отец: Сорокин Яков Михайлович

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 29.06.1849

Муж: Федякин Семён Павлович

Рождение ребёнка
29.06.1849

Сын: Федякин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1851

Сын: Федякин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Федякин-Семенов Ефим Семёнович

Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович

Рождение ребёнка
Около ?.11.1854

Дочь: Елясина (Кузнецова-Федякина) Варвара Семёновна

Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович

Рождение ребёнка
29.11.1856

Сын: Федякин Николай Семёнович

Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1860

Дочь: (Федякина) Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1862

Дочь: (Федякина) Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1864

Сын: Федякин Никифор Семёнович

Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
30.01.1885
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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