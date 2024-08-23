Федякина (Сорокина) Агафья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.04.1824
Дата смерти30.01.1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1824
Отец: Сорокин Яков Михайлович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 29.06.1849
Рождение ребёнка
29.06.1849
Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович
Рождение ребёнка
06.09.1851
Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Федякин-Семенов Ефим Семёнович
Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович
Рождение ребёнка
Около ?.11.1854
Дочь: Елясина (Кузнецова-Федякина) Варвара Семёновна
Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович
Рождение ребёнка
29.11.1856
Сын: Федякин Николай Семёнович
Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович
Рождение ребёнка
23.02.1860
Дочь: (Федякина) Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович
Рождение ребёнка
19.07.1862
Дочь: (Федякина) Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович
Рождение ребёнка
19.02.1864
Сын: Федякин Никифор Семёнович
Отец ребёнка: Федякин Семён Павлович
Смерть
30.01.1885