Григорьева (Иванова) Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Егор
Мать: Иванова ?
Бракосочетание
27.01.1912
Муж: Григорьев Стефан
Рождение ребёнка
28.04.1914
Сын: Григорьев Иван Степанович
Отец ребёнка: Григорьев Стефан
село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевки Иван Косьмин Григорьев
Рождение ребёнка
29.11.1919
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Григорьев Стефан
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
29.11.1919
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Григорьев Стефан
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
21.08.1922
Сын: Григорьев Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Григорьев Стефан
село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: деревни Татьяново крестьянин Фёдор Георгиевич Иванов и крестьянская дочь девица села Анастасьевского Антонина Петровна Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Степановна
Отец ребёнка: Григорьев Стефан
Смерть
Неизвестно