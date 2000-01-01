Григорьева (Иванова) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Иванова) Анна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Егор

Мать: Иванова ?

Бракосочетание
27.01.1912

Муж: Григорьев Стефан

Рождение ребёнка
28.04.1914

Сын: Григорьев Иван Степанович

Отец ребёнка: Григорьев Стефан

село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевки Иван Косьмин Григорьев
Рождение ребёнка
29.11.1919

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Григорьев Стефан

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
29.11.1919

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Григорьев Стефан

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
21.08.1922

Сын: Григорьев Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Григорьев Стефан

село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: деревни Татьяново крестьянин Фёдор Георгиевич Иванов и крестьянская дочь девица села Анастасьевского Антонина Петровна Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Степановна

Отец ребёнка: Григорьев Стефан

Смерть
Неизвестно
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