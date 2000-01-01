Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1751
Сын: Герасим Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Афанасьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753
Сын: Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Афанасьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1754
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Афанасьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1755
Сын: Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Афанасьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1767
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя