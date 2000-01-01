Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1751

Сын: Герасим Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Афанасьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753

Сын: Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Афанасьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1754

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Афанасьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1755

Сын: Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Афанасьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1767
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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