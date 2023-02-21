Герасим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасим Григорьевич

Герасим Григорьевич

avatar

Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.05.1751

Дата смерти

До 1755

Пол

Мужской

Отец

1731 г.р.

Мать

1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1751

Отец: Григорий Афанасьевич

Мать: Евдокия Григорьевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
23.05.1751
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
До 1755
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close