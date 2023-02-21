Григорий Афанасьевич
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1731
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Афанасий Саввич
Мать: Дарья Игнатьевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.05.1751
Сын: Герасим Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753
Сын: Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1754
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1755
Сын: Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1767
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя