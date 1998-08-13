Данилов Сергей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1919
Дата смерти13.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1919
Отец: Данилов Яков Иванович
Мать: Парасковья Александровна
Рождение ребёнка
17.11.1947
Сын: Данилов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Смирнова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1956
Сын: Данилов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Смирнова Надежда Ивановна
Смерть
13.08.1998