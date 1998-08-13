Данилов Сергей Яковлевич 07.09.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Данилов Сергей Яковлевич

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Место рождения

Теребени, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.09.1919

Дата смерти

13.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1919

Отец: Данилов Яков Иванович

Мать: Парасковья Александровна

Теребени, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1947

Сын: Данилов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Надежда Ивановна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1956

Сын: Данилов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Надежда Ивановна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
13.08.1998

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