Файзуллина Халима Абдуллевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзуллина Халима Абдуллевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файзуллин Зайнулла Сибгатович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзуллин Зайнулла Сибгатович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзуллин Зайнулла Сибгатович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзуллин Зайнулла Сибгатович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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