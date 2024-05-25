Файзуллина Халима Абдуллевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1955
Рождение ребёнка
02.03.1957
Рождение ребёнка
15.05.1959
Смерть
Неизвестно