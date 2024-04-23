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Прасковья Ефимовна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Ефим Иванович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
15.02.1888

Муж: Конон Титович

Рождение ребёнка
06.01.1889

Дочь: Татьяна Кононовна

Отец ребёнка: Конон Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1890

Сын: Иван Кононович

Отец ребёнка: Конон Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.09.1892

Дочь: Анна Кононовна

Отец ребёнка: Конон Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.01.1895

Дочь: Татьяна Кононовна

Отец ребёнка: Конон Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1897

Дочь: Елизавета Кононовна

Отец ребёнка: Конон Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1899

Дочь: Агафья Кононовна

Отец ребёнка: Конон Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Никифор Кононович

Отец ребёнка: Конон Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1900

Сын: Кузьма Кононович

Отец ребёнка: Конон Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.04.1903

Дочь: Наумова (Морозова) Пелагея Кононовна

Отец ребёнка: Конон Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1906

Сын: Ефим Кононович

Отец ребёнка: Конон Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1908

Сын: Григорий Кононович

Отец ребёнка: Конон Титович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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