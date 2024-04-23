Прасковья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1868
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Ефим Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1888
Муж: Конон Титович
Рождение ребёнка
06.01.1889
Дочь: Татьяна Кононовна
Отец ребёнка: Конон Титович
Рождение ребёнка
01.09.1890
Сын: Иван Кононович
Отец ребёнка: Конон Титович
Рождение ребёнка
05.09.1892
Дочь: Анна Кононовна
Отец ребёнка: Конон Титович
Рождение ребёнка
14.01.1895
Дочь: Татьяна Кононовна
Отец ребёнка: Конон Титович
Рождение ребёнка
11.10.1897
Дочь: Елизавета Кононовна
Отец ребёнка: Конон Титович
Рождение ребёнка
01.02.1899
Дочь: Агафья Кононовна
Отец ребёнка: Конон Титович
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Никифор Кононович
Отец ребёнка: Конон Титович
Рождение ребёнка
01.08.1900
Сын: Кузьма Кононович
Отец ребёнка: Конон Титович
Рождение ребёнка
29.04.1903
Дочь: Наумова (Морозова) Пелагея Кононовна
Отец ребёнка: Конон Титович
Рождение ребёнка
10.03.1906
Сын: Ефим Кононович
Отец ребёнка: Конон Титович
Рождение ребёнка
05.08.1908
Сын: Григорий Кононович
Отец ребёнка: Конон Титович