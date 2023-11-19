Титова (Миронова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Миронова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.02.1907 ст.

Муж: Тарасов-Симеонов (Александров) Андрей Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1910 ст.

Дочь: Тарасова-Симеонова-Киприянова (Захарова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Тарасов-Симеонов (Александров) Андрей Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.

Дочь: Тарасова (Захарова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Тарасов-Симеонов (Александров) Андрей Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.

Сын: Тарасов (Захаров) Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Тарасов-Симеонов (Александров) Андрей Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1916 ст.

Сын: Тарасов (Захаров) Александр Андреевич

Отец ребёнка: Тарасов-Симеонов (Александров) Андрей Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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