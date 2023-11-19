Титова (Миронова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1907 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1910 ст.
Дочь: Тарасова-Симеонова-Киприянова (Захарова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Тарасов-Симеонов (Александров) Андрей Захарович
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.
Дочь: Тарасова (Захарова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Тарасов-Симеонов (Александров) Андрей Захарович
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.
Сын: Тарасов (Захаров) Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Тарасов-Симеонов (Александров) Андрей Захарович
Рождение ребёнка
13.03.1916 ст.
Сын: Тарасов (Захаров) Александр Андреевич
Отец ребёнка: Тарасов-Симеонов (Александров) Андрей Захарович
Смерть
Неизвестно