Тарасов-Симеонов (Александров) Андрей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов-Симеонов (Александров) Андрей Захарович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Киприянов (Тарасов) Захарий Александрович

Мать: Киприянова-Тарасова-Недорезова (Анисимова) Мария Феодоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.02.1907 ст.

Жена: Титова (Миронова) Екатерина Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1910 ст.

Дочь: Тарасова-Симеонова-Киприянова (Захарова) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Титова (Миронова) Екатерина Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.

Дочь: Тарасова (Захарова) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Титова (Миронова) Екатерина Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.

Сын: Тарасов (Захаров) Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Титова (Миронова) Екатерина Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1916 ст.

Сын: Тарасов (Захаров) Александр Андреевич

Мать ребёнка: Титова (Миронова) Екатерина Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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