Тарасов-Симеонов (Александров) Андрей Захарович
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: Киприянов (Тарасов) Захарий Александрович
Мать: Киприянова-Тарасова-Недорезова (Анисимова) Мария Феодоровна
Бракосочетание
21.02.1907 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1910 ст.
Дочь: Тарасова-Симеонова-Киприянова (Захарова) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Титова (Миронова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.
Дочь: Тарасова (Захарова) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Титова (Миронова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.
Сын: Тарасов (Захаров) Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Титова (Миронова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1916 ст.
Сын: Тарасов (Захаров) Александр Андреевич
Мать ребёнка: Титова (Миронова) Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно