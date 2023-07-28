Чупров Кузьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупров Кузьма Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупров Иван

Мать: Чупрова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писцова (Чупрова) Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Чупрова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Пëтр Кузьмич

Мать ребёнка: Чупрова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупрова Агафья Кузьминична

Мать ребёнка: Чупрова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупрова Наталья

Смерть
Неизвестно

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