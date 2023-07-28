Чупров Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чупров Иван
Мать: Чупрова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писцова (Чупрова) Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Чупрова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Пëтр Кузьмич
Мать ребёнка: Чупрова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупрова Агафья Кузьминична
Мать ребёнка: Чупрова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупрова Наталья
Смерть
Неизвестно