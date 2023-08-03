Чупрова Агафья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова Агафья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупров Кузьма Иванович

Мать: Чупрова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Роман Николаевич

Отец ребёнка: Филиппов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова Валентина

Отец ребёнка: Филиппов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Василий

Смерть
Неизвестно

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