Чупрова Агафья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чупров Кузьма Иванович
Мать: Чупрова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Роман Николаевич
Отец ребёнка: Филиппов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова Валентина
Отец ребёнка: Филиппов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носов Василий
Смерть
Неизвестно