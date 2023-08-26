Писцова (Чупрова) Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чупров Кузьма Иванович
Мать: Чупрова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писцова Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Писцов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Писцов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мильке Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Писцов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писцова Галина
Отец ребёнка: Писцов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Писцов Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Писцов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Писцов Андрей
Рождение ребёнка
15.03.1942
Дочь: Калинина Альбина Андреевна
Отец ребёнка: Писцов Андрей
Рождение ребёнка
14.05.1951
Сын: Писцов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Писцов Андрей
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Писцов Андрей
Смерть
Неизвестно