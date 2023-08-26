Писцова (Чупрова) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писцова (Чупрова) Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупров Кузьма Иванович

Мать: Чупрова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писцова Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Писцов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Писцов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мильке Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Писцов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писцова Галина

Отец ребёнка: Писцов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писцов Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Писцов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писцов Андрей

Рождение ребёнка
15.03.1942

Дочь: Калинина Альбина Андреевна

Отец ребёнка: Писцов Андрей

Рождение ребёнка
14.05.1951

Сын: Писцов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Писцов Андрей

Рождение ребёнка
1955

Сын: Писцов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Писцов Андрей

Смерть
Неизвестно

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